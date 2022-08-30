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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية جديدة أطلقتها أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر منصة «فرص» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وشملت الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة شقق فندقية، ومجمع طبي، ومجمع تجاري، ومشغل نسائي، ومستودعات وغيرها. ودعت الأمانة المستثمرين والراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص». ودعت الأمانة المستثمرين والراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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