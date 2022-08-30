بعد شائعات الارتفاع الجنوني للبيض.. تحذير عاجل من حماية المنافسة: جريمة يعاقب عليها القانون

الشارقة - اميمة ياسر - ترددت شائعات مؤخرا عن ارتفاع أسعار كرتونة البيض بنسبة كبيرة، مما أثار حفيظة المواطنين.

من جانه، حذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من "الإشارة السعرية" لبعض المنتجات، لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" الثلاثاء، أنه سيكون هناك عقاب لمن يتحدث عن ارتفاع أسعار بعض السلع.

وأضاف أن تلك القرارات والتنبيهات جاء بعد قيام البعض بتوجيه إشارة لـ السوق برفع سعر بعض المنتجات، وهذا الأمر يعد مضر بالسوق، والاقتصاد المصري بشكل عام.

وشدد على أن الجميع يجب أن يتعاون من أجل المرور من الأزمة العالمية، التى يتعرض لها الجميع.