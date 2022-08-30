شكرا لقرائتكم خبر 30 سبتمبر نهاية مهلة تسجيل أسماء المرسلين لمستفيدي خدمة الرسائل الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة الجماعية بضرورة التواصل مع مقدمي خدمة الرسائل القصيرة المتعاقدين معهم، لتسجيل أسماء المرسلين (Sender name) الخاصة بها في النظام الالكتروني قبل نهاية المهلة النهائية، والتي جرى تمديدها إلى 30 سبتمبر 2022، وذلك لتجنب تعطل الخدمات المعتمدة على خدمة الرسائل القصيرة، حيث سيتم بعد هذا التاريخ إيقاف إرسال أي رسالة نصية قصيرة (SMS) تحمل اسم مرسل غير مسجل في النظام.

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