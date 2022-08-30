أجهزة الرقابة المالية في دول العشرين تبحث التعاون وتبادل المعرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين (SAI20)، الذي عقد يومي 2 - 3 صفر 1444 في إندونيسيا، بحضور نائب رئيس الجمهورية الدكتور معروف أمين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها التعاون وتبادل المعرفة والعمل على أفضل الممارسات الرقابية، للمساهمة في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين، والتأكيد على دور هذه الأجهزة في استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة العشرين، ومدى استجابة الدول للأزمات الدولية وآلية تعاون دول مجموعة العشرين فيما بينها في هذا الشأن.

وتناول التأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمؤسسات مستقلة، لإطلاق مبادرة شاملة وأداء دور فعال في تشجيع الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية في القطاع الحكومي، إضافة إلى التركيز على استجابة الحكومات لتسريع عمليات التعافي الاقتصادي، وعلى المسائل ذات الأولوية التي وضعتها رئاسة مجموعة العشرين ومن ضمنها الصحة العامة والطاقة والتحول الرقمي.

يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن إطار اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي تترأسها إندونيسيا، ويركز على تقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان وتحسين الأداء والرقابة على أجهزة القطاع العام.

ماذا ناقش الاجتماع:

