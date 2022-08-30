شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مستمر حتى 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذى جاء في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر قمة المناخ cop27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حتى 7 سبتمبر القادم، وسوف يتم الإعلان عن قائمة المشروعات الفائزة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، لاختيار 18 مشروعا فائز، وفقا لما اعلنته وزراه التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها.

وأكد التقرير أن المبادرة متاحة للجميع، والأولوية ستكون للمشروعات القابلة للتوسع والتطبيق، موضحًا أن المبادرة مستمرة وسوف يتم تكرارها خلال السنوات القادمة، حيث إن التوجه العالمي حالياً يأتي نحو المشروعات الخضراء والذكية التى توفر طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة.

وتهدف المبادرة لنشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، فضلًا عن التوافق مع أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، ودمج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

كما نستهدف المبادرة التأكد من جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مؤكدًا التقرير أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون دعم الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات.