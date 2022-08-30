شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 105.09دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 97.01دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 101.72لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.584دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.037 دولار للجالون.