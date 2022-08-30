شكرا لقرائتكم خبر عن غازبروم الروسية ستوقف ضخ الغاز فى خط "نورد ستريم 1" لألمانيا لـ3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستوقف ضخ الغاز في خط "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا لـ 3 أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى عاصمة التشيك براج للمشاركة فى اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "التشيك تدعم أوكرانيا بقوة.. الأوكرانيون يقفون مع التشيك اليوم وسيتذكرون دائمًا دعمهم المخلص".

ويشارك دميترو كوليبا في الاجتماع الذي ستكون موضوعاته الرئيسية: قيود التأشيرة المفروضة للمواطنين الروس، والمجموعة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.