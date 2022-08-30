مقتربا من ٢٠ جنيها.. الدولار يرتفع في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس، مقابل الجنيه قرشين في البنوك، مسجلا 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.17 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.