شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.18 للشراء، 19.24 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.20 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.20 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.23 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.