شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية وقطر وأبو ظبى بجلسة الثلاثاء.. وصعود دبى والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.6% خاسرًا 75.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12455.65 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.02% خاسرًا 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9970.11 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.1% خاسرًا 13.67 نقطة ليغلق عند مستوى 13613.32 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.79% رابحًا 27.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3463.59 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1915.51 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.6% خاسرًا 75.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12455.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.39% رابحًا 84.88 نقطة ليغلق عند مستوى 21595.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.9 مليون سهم بقيمة 6.99 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.40%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.23%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والأدوية بنسبة 1.06%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات، والنقل بنسبة 0.98%، 0.92%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.7%، فيما ارتفعت قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والسلع طويلة الأجل، والمرافق العامة، وتجزئة الأغذية، والخدمات التجارية والمهنية، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.45%، 0.67%، 0.56%، 0.55%، 0.49%، 0.37%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 66 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 7.09%، ثم سهم "شمس" بنسبة 6.65%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 6.42%، وتراجع 134 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.77%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.97%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 564.7 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9970.11 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.019 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 218.6 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، وأخيرً قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي المرافق، والتقديري للمستهلك بنسبة 0.79%، 0.59%، على التوالي.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 8%، ثم سهم "شركة إيزي ليس الدراجات النارية" بنسبة 6.9%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 4.24%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.55%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 302.4 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.1% خاسرًا 13.67 نقطة ليغلق عند مستوى 13613.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 162.5 مليون سهم بقيمة 629.3 مليون ريال عبر تنفيذ 24.2 ألف صفقة، وتراجع 27 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.55%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 1.12%.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرًا 11.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7735.27 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسرًا 18.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8638.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5851.65 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحًا 27.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6119.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 447.9 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11798 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، يليه قطاعي الاتصالات، والتأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والتأمين، والخدمات المالية، والعقار بنسبة 0.69%، 0.59%، 0.41%، 0.16%، على التوالي.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.79% رابحًا 27.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3463.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 281.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5495 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.87%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.51%، 0.33%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.25%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.34%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.35%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.1 مليون ورقة بقيمة 135.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% رابحًا 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1915.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 808.6 ألف سهم بقيمة 239.6 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، وصعد سهمي بنك البحرين الوطني، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.79%، 0.21%، على التوالي.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 1.09% بضغوط هبوط سهمي المؤسسة العربية المصرفية، بنك السلام بنسبة 2.68%، 1.10%، على التوالي.