شكرا لقرائتكم خبر عن "بدر الدين للبترول" تحقيق معدل إنتاج 87 ألف برميل مكافئ يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة بدر الدين للبترول عن العام المالى 2021/2022 ، وأوضح المهندس خالد منصور رئيس الشركة أنها استطاعت خلال العام المالى الماضى تحقيق معدل إنتاج بلغ حوالى 87 ألف برميل مكافئ يومياً وقامت بحفر 7 آبار استكشافية أدت لزيادة الإنتاج والاحتياطى البترولى، وضخت استثمارات فى مجال الاستكشاف والتنمية بلغت حوالى 156 مليون دولار.

وكانت بدرالدين قد انتهت خلال العام المالى الماضى من تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بهدف تعزيز إدارة المياه وترشيد الإنفاق وخفض الانبعاثات وهى محطتى معالجة المياه وإعادة الضخ فى الآبار بمنطقتى سترا ونياج، واستبدال مضختى الشحن والتحضير بمنطقة بدر 3، كما تمكنت من تحقيق وفر فى استهلاك الوقود بلغ حوالى27.5%.

وتمكنت الشركة كذلك من تحقيق حوالى 13.5 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام المالى الماضى بالتزامها بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة والصحة المهنية والتى تشهد عناية خاصة من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقدم ممثلو الشركاء الأجانب خلال الجمعية الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية على الدعم الذى توفره لتنفيذ خطط العمل، وللعاملين وإدارة الشراكة على ما تحقق من نتائج أعمال خلال العام المالى الماضى برغم ما تم مواجهته من تحديات، معربين عن تطلعهم لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة بالاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لزيادة الإنتاج من مناطق عمل الشركة.