شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "عجيبة" تحقق متوسط إنتاج 35 ألف برميل زيت خام يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول اجتماعها لإعتماد نتائج اعمال العام المالى 2021/2022 ، حيث استعرض المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة اهم نتائج أعمالها خلال العام والتي أوضحت تحقيق متوسط إنتاج من الزيت الخام خلال العام بلغ نحو 35 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى أكثر من 17 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال الفترة نفسها، كما تم إضافة مخزون جديد بلغ اكثر من 23 مليون برميل مكافىء يومياً، وبلغ إجمالى الاستثمارات نحو 326 مليون دولار.

كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإنتاج المُبكر للغاز الطبيعى من الآبار الجديدة بمناطق امتياز عجيبة بالصحراء الغربية وفى هذا الاطار تمكنت الشركة من ربط البئر أركاديا للغاز الطبيعى بالصحراء الغربية على الإنتاج مؤخراً بمعدلات تصل إلى 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما يجرى الانتهاء في الاطار ذاته من ربط البئر فراميد على الإنتاج بمعدلات تصل الى 25 مليون قدم مكعب غاز يومياُ استمراراً لجهود دعم انتاج الغاز الطبيعى.

وتستهدف عجيبة حالياً الإسراع بإنجاز مشروع محطة معالجة الغازات الجديدة بمنطقة مليحة في إطار تطوير وتعظيم البنية التحتية التي تخدم عملية الإنتاج.

واستطاعات الشركة تحقيق وفر في استهلاك السولار نتيجة تطوير منظومة توليد اللطاقة الكهربائية بمنطقتى مليحة وفرس، كما حرصت على تطبيق اعلى معايير السلامة من خلال تطبيق برامج واستراتيجيات من ابرزها تحسين إدارة المقاولين وتطوير أنظمة مكافحة الحرائق وكشف الغازات.

كما تواصل عجيبة مشروع رقمنة دورة الأعمال بالشركة في إطار تطبيق التحول الرقمى كأحد أولويات العمل بالشركة، وتم بالفعل التشغيل الفعلى لعدد من التطبيقات في مجالات الصيانة والطوارىء .