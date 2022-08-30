شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو يشن حملات أمنية لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة 15 مايو حملات امنية للقضاء على كافة مظاهر العشوائيات من الإشغالات والمخالفات ببعض المراحل بالمدينة.

وشدد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15مايو، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة بكافة المراحل بالمدينة لإزالة المخالفات والإشغالات.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط بعض الإشغالات بالمرحلة الثانية لبعض المحال ومن الباعة الجائلين كما تم ضبط بعض المقاهي بالمرحلة الرابعة بامتداد المدينة بها اشغالات من أستحواذ صاحبها على مسطح كبير من الحدائق واشغاله وتم التحفظ على جميع المحتويات وهى عبارة عن 1000 شيشة و79 كرسى وحوالى 20 ترابيزة وبعض المستلزمات الأخرى من تروسيكل وعدد 5 أستاند حديد وسيارة ربع نقل محملة (بالفاكهة) كما تم التحفظ على عدد (5 رخصة) نقل للعمل بدون تصريح ورخص منتهية كما تم التحفظ على ثلاجة مشروبات مخالفة وتم أخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك وتحرير المحاضر لكل المخالفين.

كما قامت الحملة بالمرور على سوق المجاورة 3 بالمرحلة الأولى وتم ضبط بعض الاشغالات والمخالفات ببعض المقاهى وتم التحفظ على جميع المحتويات من كراسى وشيش وترابيزات وتم مصادرة جميع المحتويات والمخالفات وتم المرور وتفقد طريق الاتوستراد ووجد بعض الاشغالات والمخالفات من قبل الباعة الجائلين من سرقة تيار كهربائى واشغال للطريق وتم التحفظ على تروسيكل وبترينة وكراسى وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضح أن جهاز المدينة يقوم بشن حملات بصفة دورية للقضاء على كافة مظاهر العشوائيات والعمل على تنفيذ القانون وإعادة المدينة إلى سابقها الحضارى، لافتا إلي أنه يتم التنسيق بين كافة الإدارات المعنية للعمل سويا للقضاء على كافة الاشغالات والمخالفات.

وشدد رئيس الجهاز، علي جميع أصحاب المحال بالالتزام بشروط التعاقد وعدم استغلال المساحات الغير شاغرة مما يعد مخالف للقانون ويعرضه للمسائلة القانونية.