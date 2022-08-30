شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: نسبة ختان السيدات تراجعت إلى 86٪ عام 2021 مقابل 92٪ عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الختان بين السيدات تراجع ليصل إلى 86% فى عام 2021 مقارنة بحوالى 92% فى عام 2014، وقد انخفض الختان بمعدل أكبر وأسرع بين البنات فى العمر أقل من 19 سنة.

وأضاف مستشار الإحصاء، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أن النتائج الخاصة بمسح صحة الأسرة المصرية تظهر أن ختان البنات من 0 – 19 سنة يتم فى الغالب تمت على يد طبيب، وتوضح النتائج أيضًا انخفاض نسبة الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج لتصل إلى حوالى 86% مقابل 92% فى عام 2014، وترتفع فى الريف عن الحضر بأكثر من 10 نقاط مئوية "86.6% مقابل 76.7% على الترتيب، كما تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الختان فى الوجه القبلى إلى 92% و93.4% فى ريف قبلى مقارنة بمحافظات وجه بحرى.

وأوضح مستشار رئيس الجهاز، انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو انجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.

وتأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) و بيانات عن الإنـجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل ،الحالة التغذوية ،والتطعيمات ،وفيات الأطفال وتمكين المرأة والختان وإتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.. إلخ.

يذكر أن جهاز الإحصاء قد نفذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان أخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز عام 2021، والذي تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.