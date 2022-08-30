شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تعقد ورشة عمل لتطوير الأداء لقطاعات الموارد البشرية بالشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل” مراجعة انشطة الموارد البشرية وتدريب العاملين بالشركات على خطط العمل التشغيلية” بحضور رؤساء القطاعات ومديرى عموم الموارد البشرية بالشركات التابعة، لوضع ومراجعة خطة العمل التشغيلية للموضوعات ذات الأولوية واجرءات تنفيذها، لتنمية الموارد البشرية والاستثمار الأمثل له.

وناقشت ورشة العمل تطوير الأداء واختيار العناصر المتميزة ودعمها للوصول لأعلي عائد من العاملين، وأثره الإيجابي في رفع مستوى خدمة مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي، كما ناقشت معايير تنفيذ برنامج المسار الوظيفي الذي يضمن سهولة وجودة نقل الخبرات بين العاملين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وقامت الأستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بتكريم الإدارات المتميزة فى قطاع الموارد البشرية، بشركات (مياه القاهرة - صرف الاسكندرية - اسيوط - مدن القناة - دمياط – الغربية)، وتكريم القائمين على عقد وتنفيذ الاختبارات (التحريرية - Online) بشركتى قنا وسوهاج، لاسيما مع الزيادة الكبيرة فى أعداد المتقدمين للاختبارات دون اي شكاوي.

جدير بالذكر أن ورشة العمل انعقدت تحت إشراف قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة ممثلين فى الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للمسار الوظيفى، فى اطار توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية لعام2030، وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتطوير منظومة الأداء، ضمن خطة الشركة القابضة لتقديم الدعم للموارد البشرية بالشركات التابعة وحرصها المستمر علي تشجيع الشركات المتميزة في مختلف أنشطة الموارد البشرية.