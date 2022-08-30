شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس جهاز الإحصاء: المسح الصحى للأسرة شمل 34 ألف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية، على حوالي 34 ألف أسرة معيشية تغطي 1348 قطعة مساحية تم اختيار 25 أسرة معيشية ما عدا الحدود فتم اختيار 35 أسرة معيشية لضمان التعدد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، إن الجهاز قام بتنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية لأول من أجل توفير مؤشرات تفيد الوضع السكاني وبعض مؤشرات عن الحالة الصحية للأسر بهدف متابعة وتقييم الانجازات في مجال البرامج السكانية والتنمية الصحية وسد فجوة عدم توافر البيانات التي كانت تتم من خلال المسوح السكانية الصحية .

وأوضح شرف الدين أنه تم تنفيذ المسح بتمويل محلي وذلك لضمان استمرارية إجراؤه بشكل دوري، موضحا أنه تم تصميم عينة المسح لتكون ممثلة على مستوى المحافظات وأقاليم الجمهورية (المحافظات الحضرية-حضر وجه بحري-ريف وجه بحري-حضر وجه قبلي- ريف وجه قبلي-محافظات الحدود) لتعطي المؤشرات المراد قياسها بمستوى عال من الدقة والكفاءة.

وأشارت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، إلى انخفاض معدل الانجاب الكلي (لفترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح) فقد وصل الى 2.85 طفل لكل سيدة والذى يمثل انخفاضا عن المستوى الذى تم رصده في سنة 2014 بحوالي 0.7 طفل (بلغ المعدل 3.5 طفل لكل سيدة في المسح السكاني الصحي 2014، إلى جانب تفاوت معدلات الانجاب الكلية بصورة واضحة بين المناطق المختلفة حيث انخفض المعدل بشكل كبير في المحافظات الحضرية ليصل إلى اقل قيمة وهو 2.2 طفل لكل سيدة بينما وصل المعدل الى اعلى قيمة في ريف الوجه القبلي (3.6 طفل لكل سيدة) كما تلاحظ الاختلافات مع مسح 2014.

وأوضح شرف الدين بالنسبة لتفضيلات الانجاب، أن عدم الرغبة في انجاب مزيد من الأطفال تزيد بسرعة مع زيادة عدد الأطفال الأحياء من 55% بين السيدات اللائي لديهن طفلين الى 82% بين السيدات اللائي لديهن ثلاثة اطفال، وعن التخطيط للإنجاب، تشير البيانات الى أن حوالي 20.5% من المواليد لم يكن مرغوب فيهم وقت الحمل ومن بينهم حوالي 11.8% لم يكن مرغبو فيهم على الإطلاق وهي نسبة أعلى مما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي في 2014 حيث كانت 8.3%.