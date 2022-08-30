شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة نحو 4.1 مليون أسرة، وقريبا تصل إلى 5 ملايين أسرة توازى 20 مليون مواطن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، أن هذه البيانات الهيكلية تعطى وضوحا كبيرا للرؤية لدى الدولة المصرية، لافتة إلى أن الدعم النقدى المشروط مرتبط بالصحة والتعليم وتمت إضافة شرط الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية للحصول على الدعم النقدى.