سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-8-2022 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم الثلاثاء 30-8-2022، بالبنوك المصرية، وسجل فى البنك الأهلى المصري سعر 19.12 جنيه للشراء، و19.27 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.07جنيه للشراء، و19.28 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.15 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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