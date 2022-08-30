شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الدين: مؤشرات مسح الصحة السكانية إنجاز كبير يعكس الاستجابة لجهود الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية أن المسح الصحى الوطني هو إنجاز كبير تم تحقيقه بجهود وطنية خالصة لأول مرة ويعكس فكرا سياسيا واستراتيجيا هاما للدولة المصرية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم إن المعدلات التي خرج بها المسح تعكس إلى حد كبير الاستجابة لما تم بذله من جهد في مجال الرعاية الصحية.

وطالب الدكتور تاج الدين بضرورة دراسة ظاهرة الولادة القيصرية لما لها من تأثير بالمجتمع.