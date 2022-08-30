سعر الذهب في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب قفز 13 جنيهًا مع ختام التعاملات المسائية أمس الإثنين.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 725 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 932 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1087جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1242 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8696 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنحو 1733 دولارا للأوقية، بنسبة هبوط 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.