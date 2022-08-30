شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1914 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12481 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4083 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3163 نقطة.