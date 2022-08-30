شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يعلن نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم الثلاثاء، نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأستاذة الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات ولفيف من الخبراء والباحثين.

وتم تنفيذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان آخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز عام 2021، والذي تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وتأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) و بيانات عن الإنـجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل ،الحالة التغذوية، والتطعيمات، وفيات الأطفال وتمكين المرأة والختان وإتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.

وشمل المسح كافة محافظات الجمهورية من خلال عينة حوالي 35 ألف أسرة.

وقـد تم تصميم المسح لتوفير المؤشرات التي تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية المطلوبة للبرامـج السكانية والصحية التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبرامج حياة كريمة .