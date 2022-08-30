شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية: صرف تعويضات لـ3993 عاملا بشركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة الحديد والصلب "تحت التصفية" صرف التعويضات لجميع العاملين المستحقين للتعويضات وفقا لاتفاقية العمل الجماعى التي تم توقيعها بواسطة الأطراف المعنية.

كشف المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية لـ"الخليج 365" أن إجمالى العاملين الذين استحقوا صرف تعويضات بلغوا 5193 عاملا ، حيث تم الصرف لنحو 3993 عاملا ، وفقا وتفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين المحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة ، بمشاتركة النقابة العامة والقابضة للصناعات المعدنية .

أضاف خالد الفقى ، أنه حتى تاريخ 23 أغسطس الجارى تبقى عدد1184 عاملا لم يتم الصرف لهم، وسيتم الصرف لهم تباعا وفقا لخطة الصرف، لافتا إلى أن الشركة ضخت نحو 2 مليون جنيه في صندوق العاملين من إجمالى المديونية البالغة نحو 17 مليون جنيه للصرف لمن خرجوا إلى المعاش ولهم مستحقات في الصندوق .

أشار انه من المتوقع بدء الصرف لهم نهاية العام الجارى ومطلع يناير المقبل بعد اكتمال كافة الأموال المستحقة للصندوق من حصيلة بيع الخردة وغيرها في الشركة.