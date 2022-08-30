شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الذرة فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات مصر من الذرة تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الذرة نحو 202 مليون و117 ألف دولار في شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل نحو 281 مليونا و62 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ 78 مليونا و945 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات الذرة تعتبر ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 768 مليونا و776 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 949 مليونا و846 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 181 مليونا و70 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من الذرة سجلت تراجعا في يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 159 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 252.7 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 37.1%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت نحو 35.8 ٪