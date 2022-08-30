شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحى بنسبة 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة العديد من النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة خلال الـ8 سنوات نتيجة لضخ المزيد من الاستثمارات وطرح العديد من المبادرات، والتى ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلى 74.3 سنة، بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%.

كما نجحت الدولة فى القضاء على على فيروس سي، و القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية لتصل إلى 93%، بجانب تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف (نسبة إلى عدد السكان) بنسبة 26%، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن تم زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحى (القائمة) بنسبة 13%. كما تم زيادة فى عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 120 مستشفى عام 2022، بالإضافة إلى زيادة فى عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، لتصل إلى 35845سرير، بجانب زيادة فى عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 885 حضَانة.وزيادة فى عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، لتصل إلى 4830 سرير.

وقد وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.