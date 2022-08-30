شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، أمس الإثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 100.99دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 93.19دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 101.45 لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.588دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.057دولار للجالون.