شكرا لقرائتكم خبر عن واردات ذرة الأعلاف تتراجع إلى 201 مليون دولار في مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى واردات ذرة الأعلاف بلغت 201 مليون و403 آلاف دولار فى شهر مايو الماضى، بينما كانت نحو 278 مليونا و916 ألف دولار فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ 77 مليونا و513 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات ذرة الأعلاف كانت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 468 مليونا و263 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 885 مليون و417 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 417 مليون و154 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 11.1٪ حيث، بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو 2022 مقابـل 7.45 مليار دولار، لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا "بترول خام بنسبة 9.2٪، منتجات البترول بنسبة 24.2٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 18.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17.4٪"، فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 25.6٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 17.0٪، لحوم بنسبة 158.9 ٪، ألبان ومنتجاتها بنسبة 24.0%.