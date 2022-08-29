أخبار البورصة اليوم الإثنين 29-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 29-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، بلتون المالية القابضة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 4.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 837.5 ألف جنيه، 6.6 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12472 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3743 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 169.9 ألف سهم خزينة بنسبة 2.49% من رأسمال الشركة، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، مليون سهم، 277.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمار والتنمية 359.5 ألف سهم، 85.3 ألف سهم، 133.1 ألف سهم، 111 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 175 ألف سهم، 71 ألف سهم، 20 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية والرقمية 255 ألف سهم.

فلورا

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بيع حصة المصرف البالغة عدد 110.9 ألف سهم بنسبة 8.53% من إجمالي رأسمال بشركة الأهرام للورق (فلورا) لأحد المستثمرين مقابل إجمالي قيمة بيعية 3.9 مليون جنيه.

السويدي إليكتريك

قالت شركة السويدي إليكتريك، إنها وقعت عقدًا لتنفيذ إنشاء محطة محولات بنظام تسليم المفتاح بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح ضمن مخطط استصلاح مليون ونصف مليون فدان بقيمة إجمالية للمشروع 566.8 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ العقد خلال فترة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

الإسكندرية للخدمات الطبية

قالت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على نشر إعلان عرض شراء المقدم من شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية وشركة تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية لشراء حتى عدد 11.5 مليون سهم بنسبة 74.08% والمكملة لنسبة 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 47.67 جنيه طبقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.