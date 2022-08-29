تعرف على سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.16 للشراء، 19.22 جنيه للبيع، أما سعره فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.16 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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