إطلاق حفل توزيع شهادات التخرج للمشاركات بمبادرة "هى لمستقبل رقمى"

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القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: هي لمستقبل رقمي تهدف الى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز قدرات السيدات العاملات في مجال التنمية المستدامة والشمول المالي

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحيرة حفل توزيع شهادات التخرج لعدد 59 متدربة من السيدات العاملات بديوان عام المحافظة المشاركات بمبادرة هي لمستقبل رقمي واللاتي أتممن حضور التدريب، وعقد الحفل في مقر مركز اعداد القادة بدمنهور، بحضور الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، والدكتورة/ رحاب فراج - مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية البرامج والدورات التدريبية لبناء القدرات الرقمية المختلفة، مضيفة أن مبادرة هي لمستقبل رقمي تهدف الى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز قدرات السيدات العاملات في مجال التنمية المستدامة والشمول المالي والمساواة بين الجنسين، موضحة أن المبادرة تتناول موضوعات عديدة خاصة بالحاسب الآلي مثل مبادئ الحاسب الآلي، أنظمة التشغيل الخاصة بالحاسب الآلي وأنواعها المختلفة، التعامل مع شبكة الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، إدارة الاجتماعات عن بعد عبر تطبيق zoom ومفاهيم عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

ومن جانبها، أكدت د/ نهال بلبع على الدور الرائد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في وضع خطة لتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بنطاق المحافظة لتهيئتهم للعمل بالمنظومة الرقمية وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة، مشيرة إلي أهمية التحول الرقمي في تنفيذ رؤية مصر 2030 وإستراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة وحسن إستخدامها.

وأكدت د/ رحاب فراج على الدور الكبير لمحافظة البحيرة في دعم المتدربات حيث تعد البحيرة من المحافظات الرائدة في تدريب العاملين على التحول الرقمي وحثت المتدربات على المشاركة في المبادرات القادمة للتحدي كل الظروف للوصول إلى الرقي والتقدم.

واستعرضت مروة منصور - مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإحدى خريجات المبادرة عناصر الاستفادة من البرنامج التدريبي في مجال عملها.