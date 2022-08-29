شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من اختبارات الدفعة الـ12 من برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من اختبارات التحريرية للدفعة الثانية عشر من برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة والذي تعقده الوزارة بالتعاون مع جامعة اسلسكا، تحت رعاية هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الاستمرار في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من الوزارات والمحافظات كافة، حتى نهاية أغسطس الجارى.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمار في القيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، يأتي ضمن استيراتيجية الحكومه للاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب، مؤكده أن الدولة تتيح العديد من الفرص لتدريب القيادات الشابة الواعدة، علي احدث البرامج الدولية في مجالات الادارة وتطوير الاداء بهدف خلق كوادر شابة بالجهاز الإداري المصري، حاصلة على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية.وتأهيلهم بالمهارات والمعارف اللازمة لفهم العمل الحكومي مع التمكن من استخدام مهارات ادارة المشروعات والموازنات والتمويل وغيرها لصياغة وادراة مبادرات حكومية قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة واحداث نقلات نوعية في حياة المواطنين.

وأكد الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا أنه تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا من أجل الارتقاء بأداء موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن البرنامج يتكامل مع عمليات التطوير الشاملة، التي تدور في مختلف مناحي التنمية حاليًا، إيمانًا بدور جامعة اسلسكا بالمسئولية المجتمعية تجاه الدولة.

ولفت المليجي إلى أن البرنامج لايهدف فقط إلى تنمية المهارات المعرفية والتقنية لشباب الجهاز الإداري بما يسمح لهم بتبوأ مراكز قيادية، لكنه يعمل كذلك على تنمية معرفتهم بإدارة الأعمال؛ بحيث يساعد ذلك على تسهيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، ويسمح للدولة بتحقيق أفضل استثمار لمواردها من جهة أخرى.

هذا وتستمر مدة الدراسة فى الفصل الدراسي الأولى للبرنامج لمدة 4 أشهر، ويحصل من يجتازها على شهادة فى أساسيات الإدارة، لينتقل بعدها الحاصلون على أعلى الدرجات فى المرحلة الأولى، الفصل الدراسي الثاني، ويمنح من يجتاز هذه المرحلة درجة دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، لينتقل بعدها الحاصلون على الدبلوم بأعلى التقديرات في المواد الأكاديمية، إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة ماجستير إدارة الأعمال، ف يالفصلين الثالث والرابع.

يُشار إلى أن الدراسة ستبدأ فى سبتمبر المقبل، حيث بلغ عدد الحاصلون على المنحة حتى الآن 1850 من موظفي الجهاز الإداري للدولة، منهم من تبوأ أعلى المناصب الإدارية.