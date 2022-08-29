شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 5 ملايين مواطن يحصل على دعم نقدى بجانب دعم السلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العجز في موازنة الأسواق الناشئة 6.7% وفق تقرير البنك الدولي، في حين أن مصر نجحت في خفض العجز لديها إلي 6.1%، لافتاً إلى أن مصر على مدار 20 سنة كانت تسجل عجزا أوليا بشكل مستمر وفي 30 يونيو 2018 نحقق فائض أولي كما تخطط مصر لتحقيق فائض أولي 2% بدءاً من العام المالي القادم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن عام 2015 /2016 سجل فيه معدل الدين 102.8% من الناتج الإجمالي لتتراجع هذه النسبة إلى 87.2% خلال العام 2021/2022 في حين تسببت أزمة فيروس كورونا في زيادة مديونيات العالم كله.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات، إن مصر خفضت مديونياتها بالنسبة للدخل بحوالي 17% منذ 2016، لافتا إلى أن الدخل يرتفع بشكل ملحوظ مقابل زيادة المديونية، وأن مصر تسعي للوصول بالدين إلي 75% خلال 2026 واستهداف زيادة الإيرادات مقابل المصروفات.

وأشار إلى أن مصر تحقق انضباط مالي مستمر على مدار عدة سنوات وحالياً 18% من مصروفات الموازنة يتم توجيهها إلي الاستثمار، كما تم تحسين هيكل الدعم ويحصل 5 مليون مواطن على دعم نقدي حالياً بجانب دعم السلع التموينية.