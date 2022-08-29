شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 100مليار جنيه فائض أولى و50% خفضا فى عجز الموازنة خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهم المؤشرات المالية لعام 2021/2022 في المدى المتوسط، أن معدل النمو للناتج المحلي 6.6% في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.925 تريليون جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن متوسط سعر برميل النفط خلال عام 91 دولار والقمح 345 دولار للطن، مشيراً إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية سجل 18.7% وهو أعلى المعدلات، ونمت المصروفات 14.8% نتيجة زيادة الرواتب وتوسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة، كما سجلت الموازنة فائض أولى 100 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلى 6.1%.

وكشف أن حصيلة الضرائب 990 مليار جنيه بنمو 18.7% وأنه منذ 2014/2015 ثم انتقلنا إلي تحقيق فائض أولي وأن مصر تستهدف 1.6% فائض أولي العام المالي الحالي، ومنذ 2016/2017 بدأ العجز فى الموازنة العامة في الانخفاض إلي مستويات 6.1% بتخفيض العجز عن 50% خلال 6 سنوات.

وأوضح أن الناتج المحلي للدولة بدأ يشهد نمو كبير منذ 2009 /2010 ليسجل 7 أضعاف وكنا نسجل 1.2 تريليون جنيه وحاليا نسجل أعلى من 7 ترليون، كما سجل معدل النمو الاقتصادى الحقيقي وصولا إلى 6.6% خلال العام المالي الحالى وكان أعلى معدل في 2010 سجل 5.1 % لتتجاوز مصر أرقامها القياسية.