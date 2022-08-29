شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تخطت 700 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12573 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4109 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 3773 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، بلتون المالية القابضة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 169.9 ألف سهم خزينة بنسبة 2.49% من رأسمال الشركة، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، مليون سهم، 277.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمار والتنمية 359.5 ألف سهم، 85.3 ألف سهم، 133.1 ألف سهم، 111 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 175 ألف سهم، 71 ألف سهم، 20 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية والرقمية 255 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بيع حصة المصرف البالغة عدد 110.9 ألف سهم بنسبة 8.53% من إجمالي رأسمال بشركة الأهرام للورق (فلورا) لأحد المستثمرين مقابل إجمالي قيمة بيعية 3.9 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى قالت شركة السويدي إليكتريك، إنها وقعت عقدًا لتنفيذ إنشاء محطة محولات بنظام تسليم المفتاح بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح ضمن مخطط استصلاح مليون ونصف مليون فدان بقيمة إجمالية للمشروع 566.8 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ العقد خلال فترة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

في سياق آخر قالت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على نشر إعلان عرض شراء المقدم من شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية وشركة تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية لشراء حتى عدد 11.5 مليون سهم بنسبة 74.08% والمكملة لنسبة 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 47.67 جنيه طبقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.