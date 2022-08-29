شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 29-8-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم الاثنين 29-8-2022، بالبنوك المصرية، وسجل فى البنك الأهلى المصري سعر 18.97 جنيه للشراء، و19.14 للبيع، مقابل سعر أمس بالبنوك كان مسجلا 19.04 جنيه للشراء، و19.37 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.97جنيه للشراء، و19.16 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.06 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.97 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.97 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.97 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.95 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.99 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.02 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.