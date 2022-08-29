الذهب يرتفع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين بشكل طفيف، حيث زاد الجرام جنيهاً واحداً، مقارنة بتعاملات مساء أمس الأحد، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 721 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 927 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1081 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1235 جنيها للجرام.

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 8648 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما هبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1721 دولارا للأوقية، بنسبة هبوط 0.93%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.