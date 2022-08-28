شكرا لقرائتكم خبر 150 ممثلا لشركات تايلاندية يحضرون ملتقى الأعمال بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم اتحاد الغرف السعودية اليوم ملتقى الأعمال السعودي التايلاندي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة بمملكة تايلاند جورين لاكسناويست، وذلك تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وأوضح اتحاد الغرف في بيان له، أن الملتقى يشارك فيه 150 من ممثلي الشركات التايلاندية وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين ويهدف إلى استعراض وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الشراكات التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والتايلاندي، فضلا عن توقيع الاتفاقيات ومناقشة آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

ويقود نائب رئيس وزراء تايلاند وفد بلاده من القطاع الخاص لزيارة المملكة؛ لتعزيز نفاذ صادرات تايلاند من السلع والمنتجات، خاصة الغذائية، للسوق السعودي، ولقاء أصحاب الأعمال والمصدرين السعوديين، وبحث التعاون في مجال منتجات الأغذية الحلال.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان أن زيارة نائب رئيس وزراء تايلاند للمملكة ولقاءه أصحاب الأعمال السعوديين يعكس حرص حكومتي البلدين على تطوير مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية، وسيكون لها انعكاس إيجابي على مسار التبادل التجاري بين الدولتين.

وبين العجلان أن حجم وفد قطاع الأعمال التايلاندي يؤكد الرغبة الجادة للشركات التايلاندية في الدخول للسوق السعودي الواعد والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التسهيلات والبيئة الاستثمارية المحفزة، منوها بأهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والتايلاندي خلال المرحلة القادمة لاستثمار الزخم والإرادة السياسية الداعمة في تطوير مزيد من الشراكات التجارية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلاند بلغ خلال المدة من (2017 - 2021) نحو 130 مليار ريال، كما بلغ في العام 2021 نحو 26.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يشير إلى النمو الواضح في العلاقات التجارية بين البلدين.