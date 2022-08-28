مؤتمر التقييم الدولي 2022 بالرياض للمرة الأولى في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، مؤتمر التقييم الدولي 2022، خلال الفترة من 3 - 5 أكتوبر 2022 بمدينة الرياض، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان، وبالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتأتي استضافة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لهذا الحدث الدولي الرئيسي، تتويجا لجهودها في تنظيم وتطوير المهنة؛ كونها الجهة المخولة بتنظيم مهنة التقييم في السعودية لفرع تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات وأضرار المركبات.

ويهدف المؤتمر في نسخته الـ12 إلى تسليط الضوء على مهنة التقييم والفرص الواعدة التي تحققها، واستعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة التقييم، والاطلاع على مستجدات المهنة وأحدث اللوائح والأنظمة الدولية، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، من خلال مشاركة خبراء ومتحدثين دوليين، وإبراز دور المقيم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

يذكر أن المؤتمر الذي يعقد كل عامين يعد حلقة وصل بين المقيمين والمنظمين والأكاديميين والممارسين، لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة بين المقيمين الدوليين، حيث يشاركون تجاربهم وآراءهم، ويتناولون القضايا المهنية الناشئة والصعبة التي تركز على مستقبل المهنة.

ويتضمن جدول الأعمال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثا من دول عدة.