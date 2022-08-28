شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يسلم مستفيدي لؤلوة الديار في ينبع 530 وحدة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى برنامج سكني تسليم 530 فيلا سكنية لمستفيدي مشروع لؤلؤة الديار في محافظة ينبع، وذلك بعد انتهاء العمل في الوحدات المسلمة وإيصال الخدمات والبنية التحتية، في إطار حرص البرنامج على تسليم الأسر السعودية المستفيدة من المشاريع السكنية وحداتهم فور الانتهاء منها، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، مؤكدا أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في المشروع بعد اكتمالها.

ويوفر المشروع 1182 وحدة سكنية بنظام الفلل متنوعة التصاميم والأنماط مقسمة على 5 فئات، لكل منها خصائصها الفريدة التي تميزها من حيث المساحة والتقسيم الداخلي للمرافق، ويعتبر المشروع خيارا مناسبا للأسر السعودية الراغبة في الاستقرار بالمناطق البحرية الهادئة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع البحر وبتصاميمه التي تجمع بين الأصالة والعصرية.

ويعتمد «لؤلؤة الديار» أساليب وتقنيات البناء الحديث، حيث تم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS والتي تتميز بجودتها العالية وعزلها الفعال وتوفير استهلاك الطاقة، إضافة إلى مساهمتها في زيادة العمر الافتراضي للمباني، وذلك حرصا على تمكين الأسر السعودية من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذي جودة عالية وتكلفة تنافسية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 706,960 م2، حيث تم تخصيص العديد من المواقع الخدمية للجهات الحكومية والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، التي من شأنها إيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة توفر جودة الحياة والرفاهية للسكان.

يذكر أن موقع وتطبيق «سكني» يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية.

مشروع لؤلؤة الديار

