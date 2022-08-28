«سكني» يسلم مستفيدي لؤلوة الديار في ينبع 530 وحدة سكنية

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ويوفر المشروع 1182 وحدة سكنية بنظام الفلل متنوعة التصاميم والأنماط مقسمة على 5 فئات، لكل منها خصائصها الفريدة التي تميزها من حيث المساحة والتقسيم الداخلي للمرافق، ويعتبر المشروع خيارا مناسبا للأسر السعودية الراغبة في الاستقرار بالمناطق البحرية الهادئة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع البحر وبتصاميمه التي تجمع بين الأصالة والعصرية.ويعتمد «لؤلؤة الديار» أساليب وتقنيات البناء الحديث، حيث تم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS والتي تتميز بجودتها العالية وعزلها الفعال وتوفير استهلاك الطاقة، إضافة إلى مساهمتها في زيادة العمر الافتراضي للمباني، وذلك حرصا على تمكين الأسر السعودية من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذي جودة عالية وتكلفة تنافسية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 706,960 م2، حيث تم تخصيص العديد من المواقع الخدمية للجهات الحكومية والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، التي من شأنها إيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة توفر جودة الحياة والرفاهية للسكان.
يذكر أن موقع وتطبيق «سكني» يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية.
مشروع لؤلؤة الديار
- المساحة 706,960 م2
- يوفر 1182 فيلا سكنية
- مقسمة على 5 فئات
- تسليم 530 فيلا
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