شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 28-8-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 763.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.73%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.66%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.28%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.379 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 26.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.60%.

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 86.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.96%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 15.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.