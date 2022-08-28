بعد إضافة 5 سلع جديدة.. القائمة الكاملة للسلع التموينية وأسعارها اعتبارا من أول سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قررت وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية، إضافة 5 سلع جديدة إلى قائمة السلع التموينية، بداية من الشهر المقبل بالتزامن مع صرف الدعم الرئاسي بواقع 100 جنيه على كل بطاقة تموينية .

وأعلنت الوزارة، أن السلع المضافة هي المربى عبوة زنة 350 جرامًا، وسيتم احتسابها بقيمة 14 جنيهًا من الدعم، وعلبة تونة 140 جرامًا بـ12 جنيهًا، والدقيق المعبأ الكيلو بـ11 جنيهًا، وعلبة سمن صناعي بـ24 جنيهًا، وكيس طحينة بـ2 جنيه.

وبذلك أصبح عدد السلع التموينية عن شهر سبتمبر المقبل 29 صنفًا، بعد أن كانت 24.

وفيما يلي القائمة الرسمية للسلع وأسعارها:

كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7جنيهات.

فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهًا وزاريًا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين ٣٠ سبتمبر المقبل.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن ‏التوجيه يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية كما نص القرار في المادة الثانية إلي استمرار ‏فتح موقعي «دعم مصر – مصر الرقمية» لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم .‏

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏ان تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، وأشار إلي أن رقم الهاتف المحمول سيساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له علي الهاتف المحمول.

وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير ‏أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلي موقعي ( ‏دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول علي بطاقة الدعم، مشيرا إلي ان القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء اسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان ‏يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وكان وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة علي بون الصرف ( مرتبات حكومية ‏مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر ) بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيًا.