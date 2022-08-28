الموانئ السعودية تستقبل 78 ألف سيارة في يوليو بزيادة 31%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ السعودية خلال يوليو 2022 لتصل إلى أكثر من 78 ألف سيارة بارتفاع 31% وفارق 18 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية الواردة 2 مليون طن بزيادة 40% وفارق 560 ألف طن مقارنة بذات الشهر من عام 2021.

ووفقا لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، سجلت الموانئ خلال يوليو 2022، ارتفاعا في حجم البضائع المناولة بنسبة 16% لتصل إلى 28 مليون طن مقارنة بنحو 24 مليون طن في يوليو لعام 2021م وفق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية العالمية.

وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 45.4% لتصل إلى 718 ألف طن، وارتفعت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 30.3% لتصل إلى 4,2 ملايين طن، كما ارتفعت البضائع السائبة السائلة بنسبة 19.1% مُحققة 16,3 مليون طن.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية، ارتفاعا نسبته 6.4% لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة بـ 602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021، وحققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 9.5% لتصل إلى 268 ألف حاوية مسافنة مقارنة بـ 245 ألف حاوية مسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التشغيل في الموانئ السعودية؛ ارتفعت أعداد السفن خلال شهر يوليو 2022م لتصل إلى 1,140 سفينة بزيادة 12% وفارق 123 سفينة.

واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو من العام الجاري، 95 ألف راكب بزيادة 70% مقارنة بـ 56 ألف راكب في شهر يوليو 2021م، وتم تفريغ عدد 615 ألف رأس ماشية بكفاءة وجاهزية عالية.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على ترسيخ تنافسية القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث وفق خطة استراتيجية تستهدف توسعة خطوط النقل البحري وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

حركة الموانئ السعودية يوليو 2022

