شكرا لقرائتكم خبر 58 مصنعا تتخطى تقييم مؤشر «SIRI» للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، نجاح تقييم 58 مصنعا على مؤشر «SIRI» الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في إطار مبادراتها النوعية، برنامج الإنتاجية الوطني، لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.

وأطلقت «مدن» برنامج الإنتاجية الوطني، مستهدفة مساعدة المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، عبر وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، لتصبح نموذجا لباقي المُصنعين، وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن النجاح يأتي تتويجا لجهود «مدن» لمواكبة مستجدات القطاع الصناعي العالمي، والحرص على نقل أحدث التقنيات الصناعية التي تدعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزز منظومة التصدير الوطنية وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة، وفي إطار المبادرات المسندة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، اتساقا مع دورها الرئيس برؤية السعودية 2030.

وأوضح أن «مدن» اهتمت بتأهيل قدرات العناصر البشرية لتنفيذ مستهدفات برنامج الإنتاجية الوطني، باعتبارهم محور استراتيجيتها للتحول الرقمي، ونواة لخلق كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول بالقطاع الصناعي مستقبلا، حيث تحتضن 3 مقيمين متخصصين معتمدين من مؤشر»SIRI» من أصل 6 مقيمين فقط على مستوى المملكة.

ويعد مؤشر»SIRI» المملوك لمؤسسة «إنسايت - INCIT» الوحيد المعتمد حتى الآن من قبل منتدى الاقتصاد العالمي «WEF» لقياس معدلات تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ودعمها بالأدوات اللازمة لرفع جاهزيتها التقنية لهذا الغرض.

وقال العبدالكريم، إنه تم من خلال برنامج الإنتاجية الوطني، تدريب أكثر من 450 قياديا من 76 مصنعا على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وفق أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين هم شركة «جنرال إلكتريكGE» وشركة ماكنزي، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنه تعزيزا لنجاح مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني على مستوى القطاع الصناعي، فقد انضمت مصانع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى إطار أعمال البرنامج، كما تم تسليم 63 خطة تحول رقمي لأكثر من 15 قطاعا صناعيا، تشكل دعما لاستراتيجية «مدن» نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي بالتكامل مع القطاعين العام والخاص في المملكة.

وتتولى «مدن» منذ 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

مؤشر«SIRI» الدولي

