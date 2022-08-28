شكرا لقرائتكم خبر الاجتماعات التحضيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للدورة الوزارية «110» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، عقدت بمقر جامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف العنزي. وعقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعها برئاسة ممثل المغرب عبدالصمد الحمراوي، وذلك لإعداد الملف الاجتماعي للدورة الوزارية للمجلس المقررة عقدها الخميس المقبل. وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال اجتماع اللجنة، أن الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بموريتانيا، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال اجتماع اللجنة، أن الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بموريتانيا، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماعات التحضيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.