مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 - 1444 هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 57.567.473 ريالا، لصافي كمية 31.762 طنا، وذلك لـ89 مزارعا، كما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 506.608 أطنان لـ1726 مزارعا.

ودعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.