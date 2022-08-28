مرحلة التصويت

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وسيكون التصويت لاختيار المترشحين البالغ عددهم 19 مترشحا، متاحا بدءا من الـ8 صباحا اليوم الاثنين وحتى الـ6 مساء من غد الثلاثاء، وستعلن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعي وزارة التجارة وغرفة تبوك، وعلى شاشة العرض بمقر الغرفة التجارية بتبوك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لانتخابات الغرفة التجارية بتبوك لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ11 (1444 ـ 1448هـ)، تنطلق اليوم وتستمر ليومين، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط: (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index).وسيكون التصويت لاختيار المترشحين البالغ عددهم 19 مترشحا، متاحا بدءا من الـ8 صباحا اليوم الاثنين وحتى الـ6 مساء من غد الثلاثاء، وستعلن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعي وزارة التجارة وغرفة تبوك، وعلى شاشة العرض بمقر الغرفة التجارية بتبوك.

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