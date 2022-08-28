فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمجال الإعلانات الخارجية على المباني والجسور والأنفاق، طرحتها أمانة المنطقة الشرقية ضمن استراتيجية مخطط تطوير الإعلانات الخارجية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن استراتيجية مخطط الإعلانات الخارجية تسهم في خلق قيمة مضافة وبعد جمالي للمنطقة، إلى جانب الإسهام في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وبينت أن الاستراتيجية تراعي المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، وتقنيات تفاعلية، وتحديد العدد والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية على واجهات المباني، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، والمباني تحت الإنشاء والترميم، وعلى الأراضي البيضاء، والجسور والأنفاق.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.