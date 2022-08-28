شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الماسية للمشروعات السياحية بقيمة 47.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الماسية للمشروعات السياحية والعقارية بحجم تداول 829.9 ألف سهم بقيمة 47.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ريو للاستثمارات السياحة والرياضية بحجم تداول 265.8 ألف سهم بقيمة 26.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.6 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 95 عملية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 763.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.73%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.