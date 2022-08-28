اعتبارا من أول سبتمبر.. قواعد صرف السلع التموينية بعد تطبيق الزيادة الاستثنائية

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وتبدأ وزارة التموين، إظهار رسالة على كوبونات صرف رغيف العيش المدعم للمواطنين المستحقين للدعم المقدم لمدة 6 أشهر ويستفيد منها 36 مليون مواطن، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في برنامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية لمواجهة الأزمة العالمية.

وحددت الوزارة قواعد صرف الزيادة تتضمن صرف زجاجة زيت 800 جرام للبطاقة الواحدة وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم بحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة مع صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد وصرف 2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر.

كما تتضمنت القواعد صرف الزيادة الاستثنائية على البطاقة التموينية صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد فأكثر بينما يتم صرف 2 عبوة مكرونة للبطاقة التي يصل عدد المسجلين عليها إلى 4 أفراد أو أكثر.

وأشارت وزارة التموين إلى انه سيتم صرف 100 جنيه إلى 300 جنيه طبقا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم على البطاقة التموينية من أول سبتمبر المقبل للأسرة، بينما يبلغ عدد البطاقات المستفيدة 8 ملايين و110 آلاف بطاقة يستفيد أصحابها من تلك الزيادة المؤقتة.