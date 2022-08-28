كيف تعرف أنك مستحق للزيادة الاستثنائية على بطاقات التموين؟.. الوزارة توضح

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة التموين، إنه سيتم صرف 100 جنيه إلى 300 جنيه طبقا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم على البطاقة التموينية من أول سبتمبر المقبل للأسرة، بينما يبلغ عدد البطاقات المستفيدة 8 ملايين و110 آلاف بطاقة يستفيد أصحابها من تلك الزيادة المؤقتة.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية إظهار رسالة على كوبونات صرف رغيف العيش المدعم للمواطنين المستحقين للدعم المقدم لمدة 6 أشهر ويستفيد منها 36 مليون مواطن، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في برنامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية لمواجهة الأزمة العالمية.

وكشفت وزارة التموين، عن الفئات المستحقة للدعم الإضافي الذي أعلنت عنه الوزارة والمقرر له مطلع الشهر المقبل.

وأوضح محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "الفئات المستهدفة، هم الفئات الأكثر احتياجا، ممن يحصلون على معاش ضمان، ومعاش تكافل وكرامة ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه وحد أقصى 2700 جنيه، وعددهم الفعلي 8 مليون بطاقة و36 مليون مستفيد، وهي نسبة تتخطى الـ 50% من إجمالي المستفيدين من بطاقات التموين".

وقال: "الدعم الإضافي بواقع 100 جنيه على الدعم الأساسي لمدة 6 أشهر للبطاقة التي بها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي بها أسرتين، وسيصل رسالة نصية إلى الأشخاص المستحقين، وهو دعم سلعي وليس دعم نقضي، يحصل به المواطن على سلع".

وتدعم الدولة وزارة التموين بنحو 90 مليار جنيه للسلع والخبز المدعم على بطاقات التموين وفقا لبيانات وزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة 2022-2023

ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم الحكومي وبطاقة التموين نحو 73 مليون مواطن للخبز المدعم و 64 ملون مواطن من السلع التموينية مسجلين في 23 مليون بطاقة .